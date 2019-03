Brutale Raubserie an Pensionistinnen in Wien geklärt: Opfer und Zeugen gesucht

Zwei 22-Jährige haben in Wien mehrere brutale Überfälle auf betagte und teils gehbehinderte Frauen verübt. Als Grund für die Taten nannte das Duo eine Heroinsucht. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern sowie Zeugen.

Die Täter im Alter von 22 Jahren beobachteten ihre späteren Opfer in diversen Wiener Einkaufsstraßen und legten ihren Fokus dabei auf offensichtlich ältere, teils gehbehinderte Frauen. An deren Wohnadressen – meist beim Betreten des Stiegenhauses, im Stiegenhaus oder beim Betreten des Liftes – erfolgte dann die Tat durch gewaltsames Entreißen der mitgeführten Taschen und körperliche Angriffe auf die Frauen.

Die Polizei konnte die beiden Männer am 6. März 2019 um 14.20 Uhr, kurz vor der Begehung einer weiteren Tat festnehmen. Die 22-Jährigen verfolgten zu diesem Zeitpunkt eine 75-jährige Frau mit Rollator und Beatmungsgerät bis vor ihre Wohnung in Wien-Wieden. Die Beschuldigten befinden sich seit dem 8. März 2019 in einer Justizanstalt in Untersuchungshaft. Als Grund für die Taten nannten die Männer ihre Heroinsucht. Sie zeigten sich zu den Vorfällen großteils geständig.