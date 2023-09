Brutale Messerattacke auf Taxilenker: Opfer ist stabil

Nach der brutalen Messerattacke auf einen Taxilenker in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) wurde das Opfer von der Polizei nun als stabil bezeichnet.

Die Verhängung der Untersuchungshaft über den 28-jährigen Beschuldigten ist beantragt worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes, des schweren Raubes sowie der Sachbeschädigung, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag auf Anfrage mit. Das 49-jährige Opfer erlitt zumindest 20 Einstiche und überlebte nur knapp.

Attacke auf Taxilenker kam "Plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung"

Verübt worden war die Attacke am Montag in den frühen Morgenstunden am Ende einer Taxifahrt mit dem Ziel Breitenfurt. "Plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung" soll der 28-jährige Tschetschene laut Polizei auf den Lenker eingestochen haben. Der 49-Jährige wehrte sich und entriss dem Angreifer das Messer. Der Beschuldigte soll daraufhin aber eine weitere Stichwaffe gezückt und den Mann erneut verletzt haben - der Kampf hatte sich zwischenzeitlich vom Kfz hinaus verlagert.