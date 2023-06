Brustkreuz von Papst Benedikt XVI. gestohlen

Das Brustkreuz des toten emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist von Unbekannten gestohlen worden. Er hatte dieses seiner Heimatpfarrei in Traunstein vermacht, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag erklärte. Dort sei das "päpstliche Pektorale" am Montag aus der Stadtkirche St. Oswald entwendet worden.

Die Täter hätten eine in die Wand eingelassene Ausstellungsvitrine aufgebrochen und das Brustkreuz gestohlen. Darüber hinaus sei von den Unbekannten die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes aufgebrochen und das Bargeld entwendet worden, hieß es weiter. Der Wert sei für die katholische Kirche nicht bezifferbar.

"Können nicht ausschließen, dass es sich um eine gezielte Tat handelte"

"Wir können nicht ausschließen, dass es sich um eine gezielte Tat handelte. Der Diebstahl wurde bereits am Montag bemerkt, das LKA zog später die Ermittlungen an sich", sagte ein LKA-Sprecher. Am Dienstag seien Einsatzkräfte der Behörde zur Spurensicherung vor Ort gewesen. Die Tat sei zwischen 11.45 Uhr und 17.00 Uhr passiert.