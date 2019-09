Brunner Wiesn vor den Toren Wiens gestartet

Von 6. bis 28. September findet sie heuer statt, die Brunner Wiesn, Niederösterreichs größtes Oktoberfest. Und das nur einen Steinwurf von Wien entfernt.

Superstars auf der Brunner Wiesn

Am 12. September wird Party gemacht. Gemeinsam präsentieren sich live in Concert die Superstars "Culcha Candela & die Atzen" mit all ihren Hits. Am 19. September werden keine geringeren Ausnahmesängerinnen als "Maite Kelly & Beatrice Egli" zur großen Schlagernacht laden. Und wem das nicht genug ist, der freut sich auf einen unvergesslichen Abend mit gleich drei Superstars der Neuen Deutschen Welle. Gemeinsam werden "Geier Sturzflug", "Münchener Freiheit" und die "Spider Murphy Gang" für enorme Stimmung sorgen, denn es sollen heuer deutschsprachige Künstler im Vordergrund stehen, erläutert Veranstalter Mario Repa.