Brunner kritisiert Auswahl für Standort der EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA

Der Auswahlprozess für den Standort der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA sei "klar gegen die kleinen und mittleren Staaten ausgerichtet" gewesen, so Finanzminister Brunner am Freitag.

Am Freitag vor einem informellen Treffen mit seinen EU-Kollegen in Gent kritisierte der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), dass "die beiden Großen" (Deutschland und Frankreich) es sich bei der Auswahl für den Standort der EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA untereinander ausgemacht hätten.

Wien unterlag bei Abstimmung für EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA

Brunner hatte jüngst die Bundeshauptstadt Wien als neuen AMLA-Hauptsitz beworben. In der letzten Abstimmungsrunde am Donnerstagabend blieben aber nur noch Frankfurt, Madrid, Paris und Rom über. Frankfurt ging bei der mehrstufigen Abstimmung der EU-Staaten und dem Europaparlament als Siegerin hervor. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich am Freitag in der Früh naturgemäß erfreut über den Ausgang der Abstimmung: "Ganz offensichtlich haben unsere Argumente viele überzeugt."