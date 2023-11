Brunner fordert EU-Ansatz für Green Budgeting

Der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) setzt sich dafür ein, dass auf europäischer Ebene eine abgestimmte Budgetpolitik umgesetzt wird, um die Klimaziele zu erreichen.

"Unter der Führung der Kommission sollen die Mitgliedstaaten sich austauschen können, welche Wirkung mit ihrem Geld erzielt wird. Ziel ist es, Green Budgeting-Strategien zu vereinheitlichen und Methoden zu standardisieren", heißt es in einem am Mittwoch an die zuständigen EU-Kommissare Wopke Hoekstra und Paolo Gentiloni gesandten Brief.