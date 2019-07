Brunn am Gebirge: Auffahrt zur A21 wird gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten der Fahrbahn können Autofahrer am Wochenende von Brunn am Gebirge kommend nicht auf die Wiener Außenringautobahn in Richtung Steinhäusl auffahren.

Am kommenden Wochenende kann von Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) kommend nicht auf die Wiener Außenringautobahn (A21) in Richtung Steinhäusl aufgefahren werden. Der Streckenteil ist von Samstag, 22.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt, teilte die Asfinag am Mittwoch mit.

Auffahrt Brunn am Gebirge auf A21 am Wochenende gesperrt

Eine großräumige Umleitung über die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) wird eingerichtet. Via Anschlussstelle Vorarlberger Allee kann nach Angaben der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auf die S1 Richtung Vösendorf und schließlich weiter geradeaus auf die A21 Richtung Steinhäusl gefahren werden.