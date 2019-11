Brüder als Serieneinbrecher in Wien und NÖ unterwegs

Insgesamt 23.000 Euro Schaden sollen zwei Brüder bei diversen Einbrüchen in Wien und Niederösterreich verursacht haben. Jetzt klickten die Handschellen. Die Polizei hat am 7.

Die Polizei hat am 7. Oktober im Bezirk Hollabrunn zwei Brüder festgenommen, denen eine Einbruchserie in Wien und Niederösterreich zwischen Juli und Oktober angelastet wird.

Einbruchserie in Wien und NÖ: Zwei Brüder verhaftet

Die beiden Männer im Alter von 24 und 26 Jahren sollen Einbrüche in sechs Münzzählautomaten in Banken in Wien, Hollabrunn und Stockerau sowie jeweils einen versuchten Einbruch in eine Trafik, eine Tankstelle und ein Einfamilienhaus im Bezirk Hollabrunn begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.