BROTest-Wochen bei Bäckerei "Der Mann" gestartet

Bis 28. Oktober lädt die Traditionsbäckerei “Der Mann” wieder zu den BROTest-Wochen ein. Dabei ist täglich in einer der 78 Filialen in und rund um Wien ein anderes Brot vergünstigt erhältlich und an ausgewählten Standorten werden Brote gratis verteilt. Das Sortiment reicht vom klassischen Bauernlaib über das Nurkorn Brot bis zum Mannolino, einem italienischen Weißbrot.

Trotz modernster Technik legt die Bäckerei "Der Mann" Wert darauf, ihr Sortiment in Handarbeit zu fertigen. Striezel werden per Hand geflochten, Kleingebäck wird von den Konditoren und Bäckern geformt und verziert. Beim jährlich stattfindenden Brotschwerpunkt können die Kunden im Zuge der BROTest-Wochen in die Brotvielfalt der Traditionsbäckerei eintauchen.

“Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Qualität und Vielfalt unserer Produkte hervorzuheben. Wir passen unser Sortiment an die ständig wechselnden Kundenbedürfnisse an und beinahe alle unsere Brote sind vegan. Mit den BROTest-Wochen wollen wir unseren KundInnen unser umfangreiches Backwaren-Sortiment einmal mehr näher bringen”, so Bäckermeister Kurt Mann.