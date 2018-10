"Brot backen": Thermomix präsentiert Brotideen zum Nachmachen

Brot backen liegt derzeit wieder im Trend. Die besten Tipps und Tricks und Rezepte rund um das traditionelle Handwerk finden sich im neuen Buch "Brot backen" von Thermomix in Zusammenarbeit mit Bäckermeister Dietmar Kappl. Wir verlosen zwei Exemplare des Buches.

Was braucht gutes Brot? Diese Frage beschäftigt immer mehr Menschen, denn eigenes Brot backen liegt derzeit wieder voll im Trend. Auch die Thermomix-Rezeptentwickler haben das Thema genauer unter die Lupe genommen und gemeinsam mit dem innovativen Bäckermeister Dietmar Kappl die besten Rezepte in einem Buch zusammengefasst.

Neue Rezeptkreationen: Mit Thermomix zum perfekten Brot

Rechtzeitig vor dem Tag des Brotes am 16. Oktober stellt das neue Rezeptbuch “Brot backen” alle Grundlagen und Expertentipps von der Vor- und Zubereitung abwechslungsreicher Brotideen zum einfachen Nachmachen vor. Gerade in der Backstube kann dabei der Thermomix zeigen, was er kann. Die Küchenmaschine wiegt die Zutaten, überwacht die Zeit, kocht Aromastücke, mahlt Getreidekörner und knetet den Teig mit dem Mixmesser.