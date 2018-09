"Bröselteppich mit Semmelflummi"-Kritik: Wiener Restaurant blitzt bei Presserat ab

Das Wiener Restaurant "Gräfin am Naschmarkt" ist mit einer Beschwerde gegen eine Gastro-Kritik beim Presserat abgeblitzt. Die Lokal-Betreiber hatten sich über gleich zwei Artikel im Online-"Standard" beschwert. Der Presserat wies dies als "offensichtlich unbegründet" zurück. In einer Kritik einen schlechten Eindruck zu schildern, verstoße nicht gegen den Ehrenkodex für die Österreichische Presse, heißt es.

Der “Standard” hatte sich in einem Artikel Online-Rezensionen, vor allem auf dem Portal “Tripadvisor” angesehen, viele davon negativ. Im Zentrum dieses Artikels stand dabei die Reaktion der Restaurant-Betreiber – nämlich, dass diese “mitunter patzig” ausfalle. In ihrer Beschwerde kritisierte die “Gräfin”-Betreiberfirma, dass der “Standard” “ganz bewusst ausschließlich negative” Kommentare hervorgehoben habe. Der Presserat kam aber zu dem Schluss, dass “die wenigen positiven Kommentare” bei der Fülle der Verrisse “in den Hintergrund rücken”. Die Einschätzung des “Standard”, es handle sich “wohl um eines der schlechtesten Restaurants des Landes”, sei im Lichte dieser Statistik “gerechtfertigt”. Außerdem habe sich der “Standard” vor allem dem Umgang mit dem negativen Feedback gewidmet, und das sei legitim bzw. ein “Beitrag zu einer gesellschaftlichen Diskussion: Das unorthodoxe Beschwerdemanagement ist für die Allgemeinheit durchaus von Interesse”, so der Senat 2 wörtlich.