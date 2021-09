Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account

Britney Spears im Liebesglück - und nun lässt sie mit einer Instagram-Pause aufhorchen. Die US-Sängerin hat nur zwei Tage nach Veröffentlichung ihrer Verlobung via Instagram ihren Account dort gelöscht.

Britney Spears: Darum gönnt sie sich eine Pause auf Instagram

Vater will von Vormundschaft zurücktreten

Spears seit Jahren unter ständiger Kontrolle

In dem letzten Instagram-Beitrag schrieb Spears laut "Variety" weiter: "Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der im Grunde genommen fast alles, was ich tat, von jemand anderem kontrolliert wurde." Sie hoffe, diese Botschaft komme bei den Menschen an, die von einem System verwirrt oder manipuliert worden sei. Sie dankte auch ihren Unterstützern von "#FreeBritney".