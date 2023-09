„Brioche und Brösel“: Figlmüller serviert Wiener-Schnitzel-Burger

Ein neues Pop-up-Restaurant in der Rotenturmstraße in der Wiener City bietet Wiener-Schnitzel-Burger und Tafelspitz-Burger aus dem Hause Figlmüller an.

Hans und Thomas Figlmüller starten das nächste Pop-up, nachdem sie erst zu Beginn des Sommers das „Zwischengang“ am Stephansplatz eröffnet haben. Nur einen Steinwurf entfernt, in der Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt, gibt es ab sofort die Wiener Interpretation des klassischen Burgers. In einem ehemaligen Würstelstand situiert, fokussiert sich das neue Figlmüller-Pop-up auf die zwei Klassiker der Wiener Küche. Wiener Schnitzel und Tafelspitz gibt es jetzt erstmals als Burger to go.

Kulinarik Pop-up"Bioche und Brösel" serviert Wiener-Schnitzel-Burger

„Die Idee für ‚Brioche und Brösel‘ stammt aus dem Gassenverkauf in der Pandemiezeit, als unser Team neue Gerichte für den sofortigen Verzehr entwickelte. Die Wiener-Schnitzel- und Tafelspitz-Burger kamen so gut an, dass wir noch heute von vielen Gästen danach gefragt werden. Schon während der Pandemie sorgten die Burger-Innovationen für lange Warteschlangen vor dem Lokal“, berichten Hans und Thomas Figlmüller.

Wiener Alternative zum Burger: Mehr als eine Schnitzelsemmel

Der Wiener-Schnitzel-Burger ist weit mehr als eine Schnitzelsemmel. Zum Kalbsschnitzel gesellen sich im Brioche-Bun fermentierte Zitronen, Zwiebelmarmelade, Petersilmayonnaise und Salat. Der sous vide gegarte Tafelspitz erfreut Feinschmeckerherzen mit Kartoffelstroh und frischem Kren sowie Schnittlauchsauce. Die frisch zubereiteten Burger gibt es täglich, von 11.30 bis 22 Uhr, bereits ab 9,80 Euro im „Brioche und Brösel“. Vorläufig ist das Pop-up für ein halbes Jahr mit Option auf Verlängerung geplant.

Über die Gastronomie Figlmüller

Seit 1905 setzt die Figlmüller Group Akzente in der Wiener Gastronomieszene. Die Figlmüller Group führt sieben Gastronomiebetriebe in Wien: Das „Lugeck“, im Stil alter Wiener Wirtshauskultur. Das „Figls“, ein Bierlokal inmitten der Grinzinger Weinberge. Das „Joma“, eine Mischung aus Café, Brasserie und Bar. Das „Daily Roast“, eine Kaffeebar am Wiener Flughafen. Im Pop-up „Zwischengang“ wird die Wiener Kaffeehauskultur zeitgemäß interpretiert und im „Brioche und Brösel“ gibt es zwei Klassiker der Wiener Küche erstmals to go als das österreichisches Pendant zum amerikanischen Burger. Und die beiden weltbekannten „Figlmüller“-Restaurants, die Heimat des Schnitzels.