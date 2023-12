Briefträger soll in NÖ Postsendungen in Müllsack entsorgt haben

Ein Briefträger soll am Samstag in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk/NÖ) Postsendungen in einem Müllsack entsorgt haben.

Der 21-Jährige wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag ausgeforscht und war geständig. Ihn erwartet eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Briefträger ausgeforscht

Ein 42-Jähriger hatte die Entsorgung des Müllsacks in einer Wohnhausanlage beobachtet. Als er den vorerst unbekannten Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser mit einem Pkw. Im Kofferraum des Autos befand sich ein weiterer großer Müllsack. Der Zeuge verständigte die Polizei. Der in der Folge ausgeforschte Briefträger dürfte die Sendungen seit Montag vergangener Woche gesammelt und dann in den Müll geworfen haben, so die Ermittler.