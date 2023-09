Die Wiener Polizei hat einen 39-jährigen Mann verhaftet der einen Briefkasten aufgebrochen und mit dem Abholschein ein Paket gestohelen haben soll.

Nur drei Tage nach seiner Haftentlassung soll der 39-Jährige bei einem Postkasten in Wien-Währing zugeschlagen haben.

Überwachungskamera überführte 39-Jährigen Briefkasten-Einbrecher

Als der Mann mit dem erbeuteten Abholschein ein Paket aus einer Postabholstation erbeutete, wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Ein Ermittler der Gruppe PAAL im Landeskriminalamt Wien, der bereits zuvor gegen den Mann ermittelt hatte, erkannte den Verdächtigen. Der 39-Jährige wurde am Dienstag an seinem Arbeitsplatz festgenommen und zeigte sich bei der Vernehmung geständig. Er gab an, dass er mit dem Einbruch seine Drogensucht finanzieren wollte.