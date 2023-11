Brexit-Star Nigel Farage zieht ins britische Dschungelcamp

Der rechtspopulistische Politiker Nigel Farage, der für seine Kritik an der EU und seine Unterstützung des Brexits bekannt ist, wird an der britischen Version des Fernsehformats "Dschungelcamp" teilnehmen.

Der Sender ITV bestätigte am Montagabend die Teilnahme des 59-Jährigen an der nächsten Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die in Großbritannien "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" heißt und in wenigen Tagen anläuft.