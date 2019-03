Brexit-Deal erneut gescheitert: Kneissl rechnet mit ungeregeltem Ausscheiden von GB

Nachdem der Brexit-Deal am Freitag erneut gescheitert ist, rechnet Österreichs Außenministerin Karin Kneissl mit einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU am 12. April.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) geht nach dem neuerlichen Scheitern des Brexit-Deals im Londoner Unterhaus von einem Hard Brexit am 12. April aus. “Sollte kein politisches Wunder passieren, rechne ich mit einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens am 12. April”, schrieb Kneissl am Freitagabend auf Twitter.