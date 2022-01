Breivik-Verhandlung in Norwegen mit Hitlergruß begonnen

Am Dienstag ist der verurteilte Massenmörder Anders Behring Breivik erstmals seit Jahren wieder vor Gericht erschienen. Dabei hat der 42-Jährige keine Zweifel an seinen rechtsextremen Ansichten gelassen.

Breivik trat mit Hitlergruß und anderen rechtsextremen Botschaften auf

Wie Breiviks Auftreten zeigte, hat sich an seinen rechtsextremen und rassistischen Einstellungen auch über zehn Jahre nach den Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya wenig geändert. Beim Betreten der zum Gerichtssaal umfunktionierten Turnhalle der Haftanstalt Skien rund 130 Kilometer südwestlich von Oslo hielt er entsprechende Botschaften in die Höhe, mehrmals zeigte er den Hitlergruß, auch an den Richter Dag Bjørvik gewandt. Der ermahnte Breivik während einleitenden Worten von Staatsanwältin Hulda Karlsdottir, es zu unterlassen, seine Botschaften hochzuhalten.