Brandstiftung durch Buben in der Wiener Seestadt: Auto ausgebrannt

Zwei zwölfjährige Buben zündelten am Dienstagnachmittag in der Wiener Seestadt. Es kam zu einem großen Brand mit schwerwiegenden Folgen.

Am Dienstag kurz vor 14:45 Uhr setzten die beiden Kinder einen Altpapiercontainer in einem Müllraum in der Sonnenallee in Wien-Donaustadt in Brand.