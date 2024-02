Brandschutz im Gewerbe: KFV sieht Verbesserungsbedarf

Im Schnitt 1.038 Brände betreffen hierzulande jedes Jahr Gewerbebetriebe, mit teils enormen Schäden. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und die Brandverhütungsstellen (BV) orten darum beim Brandschutzniveau bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben Verbesserungsbedarf.

"Das Risikobewusstsein ist nicht so ausgeprägt, wie man es sich wünschen würde", sagte Armin Kaltenegger, Leiter Eigentumsschutz beim KFV, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.