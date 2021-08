Brandschutz für Wiens Quellenschutzwälder

Durch den Klimawandel und die stetig steigenden Temperaturen ist auch in Wiens Quellenschutzwäldern die Gefahr von Waldbränden allgegenwärtig. Brandschutz wird daher großgeschrieben.

"Gerade in den heißen Sommermonaten, in denen der Boden sehr trocken ist, reicht oft eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein illegales Lagerfeuer, um einen Waldbrand auszulösen. Diese Brände können sich rasant ausbreiten und oft ganze Waldbestände vernichten", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Die Wiener Quellenschutzwälder sichern die hohe Qualität des Trinkwassers unserer Stadt. Deshalb ist uns die Erhaltung und Sicherung dieser Wälder auch besonders wichtig!"

Freiwillige Feuerwehren wichtig für Brandschutz

Einen großen Beitrag zur Sicherung der Quellenschutzwälder tragen die Freiwilligen Feuerwehren bei. So unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Nasswald mit ihren gut ausgebildeten Feuerwehrmännern und -frauen, die dafür sorgen, dass solche Brände schnellstmöglich gelöscht werden und so wenig Schaden wie möglich anrichten. "Aus diesem Grund wurden für jedes Revier Einzelkarten für die Feuerwehr bzw. die Bergrettung angefertigt. Vorhandene Forststraßen wurden je nach Befahrbarkeit in verschiedenen Farben kategorisiert und eingezeichnet. Markante Punkte wie etwa Hubschrauberlandeplätze oder Schranken wurden in den Karten eingezeichnet. Ein wesentlich wichtiges Detail der Karte, stellt der Gewässerkataster von Niederösterreich dar, denn damit wurden die vorhanden Gewässer nach Größe und Wassermenge gestuft hinterlegt" so Forstdirektor Andreas Januskovecz.