Brände im Müll durch Batterien: Wien setzt auf Aufklärung und Sammelboxen

Immer wieder kommt es zu Bränden im Müll, die durch Lithium-Batterien ausgelöst werden. Besonders in Wien ist das Problem groß, da die Recyclingquote für Batterien dort sehr niedrig ist. Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie hohe Kosten sind die Folgen. Doch es gibt Lösungsansätze.

Die Entsorgung von Batterien stellt eine große Herausforderung dar, da sie oft in falschen Mülltonnen landen und nicht ordnungsgemäß recycelt werden können. Wie der ORF in der Sendung "Wien heute" berichtet, gibt es in Wien besonders viele Brände im Müll, die durch Batterien ausgelöst werden. Diese müssen von der Feuerwehr gelöscht werden und können gefährliche Gase freisetzen.