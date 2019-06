Brandanschlag in Wiener Kirche: Tourist löscht Feuer mit Weihwasser

Bereits am 12. Juni soll es in einer Wiener Kirche zu einem Brandanschlag gekommen sein. Ein aufmerksamer Tourist konnte das Feuer mit Weihwasser löschen.

Nach den vier Brandanschlägen in Graz wurde am Mittwoch bekannt, dass es eine solche Brandstiftung auch in der Dominikanerkirche St. Rotunda in der Wiener Innenstadt gegeben hat. Diese erfolgte bereits am 12. Juni, berichtete "Kathpress". Unbekannte legten in zwei Beichtstühlen Feuer. Ein aufmerksamer Tourist verhinderte Schlimmeres und löschte das Feuer mit Weihwasser.