Brandanschläge in Graz: Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwoch wurden vier versuchte Brandanschläge in Graz verübt. Von Verletzten ist vorerst nichts bekannt.

In Graz sind am Mittwochvormittag vier versuchte Brandanschläge verübt worden: unter anderem einer beim Rathaus, einer beim Bezirksgericht West und einer bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Von Verletzten war vorerst nichts bekannt.

Tatverdächtiger festgenommen

Wie die Polizei via Twitter mitteilte, wurde ein Verdächtiger geschnappt. Es soll sich Medienberichten zufolge um einen "amtsbekannten" Mann handeln. Er soll am Grazer Hauptbahnhof festgenommen worden sein. Dort dürfte er einen vierten Brandanschlag verübt haben, hieß es. Verletzt wurde nach bisherigen dürfte er einen vierten Brandanschlag verübt haben, hieß es. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Fahndung bleibt aufrecht

Einer der Beamten bestätigte, dass der Verdächtige wie kolportiert am Hauptbahnhof festgenommen wurde, wo er ebenfalls einen Anschlagsversuch verübt haben soll. Der Mann soll mit brennenden Gegenständen geworfen haben. In einem Fall seien die entstandenen Flammen von Mitarbeitern der öffentlichen Einrichtung gelöscht worden, erklärte ein Beamter auf APA-Nachfrage.

"Hat gestunken und massiv geraucht"

Christian Köberl, Pressesprecher des Grazer Bürgermeisters Siegfried Nagl (ÖVP), hat den Brandanschlag im Grazer Rathaus miterlebt. Jemand hatte gegen 10.45 Uhr in einer Ecke im Gang zum Bürgermeisteramt, direkt an Holztüren, ein Feuer entzündet, sagte er. "Mitarbeiter haben es auf der Videoüberwachung gesehen und Alarm geschlagen", sagte er zur APA. Dann haben sie erste Löschmaßnahmen gesetzt.

"Stichflamme" im Bezirksgericht-Foyer

Elisabeth Dieber, Sprecherin des Oberlandesgerichts Graz, hat im Namen der Kollegen vom Bezirksgericht Graz-West die Vorfälle der APA geschildert: Ein Mann sei in das Foyer des Gerichts gekommen und habe eine brennbare Flüssigkeit am Boden versprüht. Dann setzte er diese in Brand, sagte sie. Unmittelbar danach flüchtete der Täter. Die "Stichflamme" soll bis in den ersten Stock gereicht haben.