Brand mit Totem im Bezirk Wiener Neustadt: Zwei mögliche Auslöser

Bei dem Feuer im niederösterreichischen Kirchschlag in der Buckligen Welt im Bezirk Wiener Neustadt war es zu einem Toten gekommen. Bei ihm handelte es sich um einen 64-Jährigen.

Nach einem Brand mit einem Mehrparteienhaus in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) vom Freitag liegen Erkenntnisse der Ursachenermittlung vor. Polizeiangaben zufolge kommen nachglühende Teile oder eine offene Flamme als Auslöser in Betracht. Ein 64-Jähriger kam bei dem Feuer in seiner Wohnung ums Leben. Das Objekt wurde vorläufig baupolizeilich gesperrt.