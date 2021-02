Brand in Wohngebäude in NÖ: Zwei Frauen im Krankenhaus

Donnerstagfrüh kam es zu einem Brand in einem Wohngebäude in Niederösterreich. Zwei Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Brand in einem mehrstöckigen Wohngebäude in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) sind zwei Frauen Donnerstagfrüh ins Krankenhaus gebracht worden. Bei den beiden bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, teilte die örtliche Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung mit. Im Einsatz standen in Summe fast 70 Helfer.