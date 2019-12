Brand in U-Bahnstation Karlsplatz: Störung der U1

Wegen eines Kabelbrandes in der Wiener U-Bahnstation Karlsplatz kommt es am Montag zu massiven Störungen bei den Wiener Linien. Die U1 fällt zwischen Hautpbahnhof und Schwedenplatz komplett aus. Ein Ende der Störung ist nicht absehbar.

Wegen eines Kabelbrandes in der U-Bahnstation Karlsplatz fährt die Linie U1 zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz nicht. Bei den Stationen Hauptbahnhof und Praterstern können empfehlen die Wiener Linien in die S-Bahn und die Linie O umsteigen; die Linie O ist in kürzeren Intervallen unterwegs.