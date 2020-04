Brand in Tullner Wohnhaus: 26-Jähriger festgenommen

Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden.

Er soll laut Polizei für das Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Tulln am vergangenen Freitag verantwortlich sein. Der entstandene Schaden betrug rund 50.000 Euro. Der Beschuldigte war nicht geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.