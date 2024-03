Brand in Tischlerei-Silo im Südburgenland

In der Nacht auf Dienstag ist im Silo einer Tischlerei in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ein Brand ausgebrochen.

Vier Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und 50 Mitgliedern waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart in einer Aussendung mit. In den frühen Morgenstunden waren die Löscharbeiten noch in Gange.