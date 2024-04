Brand in Tiefgarage in NÖ durch Fremdverschulden ausgelöst

Der Brand in der Tiefgarage des Stifts Klosterneuburg (Bezirk Tulln) Montagabend ist durch Fremdverschulden ausgelöst worden.

Das Feuer sei durch "vorsätzliches oder fahrlässiges Einbringen einer fremden Zündquelle" entstanden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch auf APA-Anfrage. Spuren, die auf einen Brandbeschleuniger hindeuten, wurden nicht gefunden. Zur Ursache seien weitere Ermittlungen notwendig, hieß es. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.

Abgstellter Wohnwagen ist in Brand geraten

In der Garage war ein abgestellter Wohnwagen in Brand geraten. Elf Feuerwehren mit 147 Mitgliedern rückten aus, die Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Fünf Personen wurden zur Abklärung ins Spital gebracht und ambulant behandelt. Durch Rauch und Ruß dürfte großer Schaden entstanden sein. Die Decke wurde in Mitleidenschaft gezogen, zudem wurden mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Ursachenerhebung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit dem Bezirksbrandermittler durchgeführt. Für weitere Ermittlungen ist die örtliche Polizeiinspektion zuständig.