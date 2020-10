Brand in Sojabohnen-Silo im Bezirk Gänserndorf gelöscht

Am Freitag brannte ein landwirtschaftlicher Silo im Bezirk Gänserndorf, darin waren 40 Tonnen Sojabohnen gelagert. Die Feuerwehr musste die Bohnen händisch ausräumen.

In einem landwirtschaftlichen Silo in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Flammen hatten sich in einer Silozelle entwickelt, in der 40 Tonnen Sojabohnen aufbewahrt wurden, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Ernhofer. Der Speicher musste von außen geöffnet werden, um die Bohnen händisch auszuräumen. Verletzt wurde niemand.