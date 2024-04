In Sieghartskirchen kam es zu einem Großbrand in einer Selchhalle.

In Sieghartskirchen kam es zu einem Großbrand in einer Selchhalle. ©Facebook/Feuerwehr Sieghartskirchen

In Sieghartskirchen kam es zu einem Großbrand in einer Selchhalle. ©Facebook/Feuerwehr Sieghartskirchen

Brand in Selchhalle in Sieghartskirchen: Ursache geklärt - über 1 Million Euro Schaden

Am Dienstagnachmittag ist es bei einem Fleisch-, Wurst- und Schinkenproduzenten in Sieghartskirchen im niederösterreichischen Bezirk Tulln zu einem Großbrand in einer Selchhalle gekommen. Nun wurde die Ursache geklärt. Der entstandene Schaden dürfte eine Million Euro übersteigen, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit.

Der Brand ist den Ermittlungen zufolge durch Flex- oder Schweißarbeiten ausgelöst worden. 18 Feuerwehren mit 245 Helferinnen und Helfern waren laut dem Bezirkskommando Tulln ausgerückt. Es hatte Alarmstufe B4 geherrscht. 22 Atemschutztrupps wurden eingesetzt. Auch Drehleitern aus Stockerau und Tulln waren aufgeboten. Die Flammen wurden noch in den Nachmittagsstunden unter Kontrolle gebracht.

Gebrannt hatte es in einer Produktionshalle. Teile der Decke stürzten ein. Verletzt wurde niemand.

self all Open preferences.