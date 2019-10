Brand in NÖ: Zwölf Menschen aus Wohnungen gerettet

In der Nacht auf Samstag rettete die Feuerwehr zwölf Menschen bei einem Brand eines Mehrparteienhauses in Rosenau am Sonntagberg aus ihren Wohnungen.

Der Brand brach gegen 2.30 Uhr im Schankbereich eines im Erdgeschoß liegenden Gasthauses aus, teilte ein Feuerwehrsprecher der APA mit. Eine Bewohnerin bemerkte den Rauch und setzte einen Notruf ab.

12 Menschen aus verrauchten Wohnungen gerettet

Zwei Bewohner wurden von der Feuerwehr mit Leitern über einen Balkon gerettet. Die übrigen zehn konnten über das Stiegenhaus ins Freie geleitet werden. Ein junger Mann wurde mit Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand in dem Gasthaus war laut dem Feuerwehrsprecher rasch unter Kontrolle. Die Brandermittlungen der Polizei waren Samstagfrüh noch im Gange. Einige der Wohnungen waren am Samstag durch die starke Verqualmung unbenutzbar. Das Rote Kreuz organisierte Ersatzquartiere.