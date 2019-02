Brand in Niederösterreich: 55-Jährige gestorben

Ein Brand in Niederösterreich brachte Freitagabend eine 55-Jährige ums Leben. Der Brand war in einer Wohnung in Korneuburg ausgebrochen.

Eine 55-jährige Frau ist am Freitagabend durch einen Wohnungsbrand in Korneuburg ums Leben gekommen, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich. Die Frau wurde von Feuerwehr aus der verqualmten Wohnung geborgen und noch ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war innerhalb von 30 Minuten gelöscht. 13 Bewohner des Mehrparteienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen, weil eine Decke einzustürzen drohte. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Brandes übernommen, sagte ein Polizeisprecher.