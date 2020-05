Brand in Lagerhalle sorgte für Feuerwehreinsatz in NÖ

Am Montag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle auf einem Wiener Neustädter Schrottplatz. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einer weitläufigen Halle.

Das Feuer musste mit mehreren Rohren bekämpft werden. Um alle Glutnester abzulöschen, musste der brennende Unrat mit einem Greifarm auseinandergezogen werden. Es wurde niemand verletzt.

Starke Rauchentwicklung bei Brand in Lagerhalle

Die ersten anrückenden Feuerwehrfahrzeuge konnten die schwarze Rauchsäule bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort deutlich erkennen. Die Vermutung, die ganze Halle würde in Brand stehen, bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Ein größerer Haufen Unrat brannte am hinteren Teil der Lagerhalle. Das führte zu starker Rauchentwicklung.

Brandursache wird noch ermittelt

Der Brand wurde unter Vornahme zweier Angriffsleitungen von innen und Außen bekämpft. Nachdem die Brandintensität gebrochen war, musste ein firmeneigener Greifarm eingesetzt werden, um den Müllberg auseinanderzuziehen, um auch die letzten Glutnester löschen zu können. Im Einsatz standen mehrere Trupps im Einsatz. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Über zwei Dutzend Einsatzkräfte und mehrere Fahrzeuge standen im Einsatz. Die Brandursache wird noch ermittelt.