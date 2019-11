Brand in Krems: Ursache geklärt

Nach einem Brand in einem Freilager am Samstag, konnte nun die Brandursache ausgeforscht werden.

Der Brand in einem Freilager am Samstagabend im Kremser Stadtteil Lerchenfeld ist durch Einbringen einer fremden Zündquelle entstanden, wie die Ursachenermittlung der Polizei ergeben hat. In unmittelbarer Nähe habe jemand eine Feuerwerksbatterie abgefeuert, dadurch könnte die Flammen ausgelöst worden sein, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.