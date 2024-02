Brand in Flüchtlingsheim in Kindberg von Bewohnerin gelegt

Eine 27-Jährige hat am Dienstag im Asylwerberheim in Kindberg in der Obersteiermark einen Brand in ihrem Zimmer gelegt.

Sie konnte von vier Bediensteten des Heims in Kindberg ins Freie gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Alle anderen Bewohner bzw. Bediensteten kamen rechtzeitig nach draußen.

Die vier Helfer wurden mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in Spitäler eingeliefert. Die Frau blieb unverletzt, wurde aber dennoch in ein Grazer Spital gebracht.

Die Somalierin hatte sich erst seit Montag in dem Heim befunden. Sie könnte psychische Probleme haben. Die Helfer reagierten rasch und konnten die Frau bergen, die Feuerwehr Kindberg hatte den Brand in dem Einzelzimmer schnell unter Kontrolle.

Die über 160 Heimbewohner und das Personal dürften nicht gefährdet gewesen sein. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Über die Höhe des Sachschadens gab es vorerst keine Angaben.