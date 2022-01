Brand im Bezirk Lilienfeld: Feuerwehr rettete 93-Jährige

Ein Brand in der Wohnung einer 93-Jährigen ging am Sonntagabend glimpflich aus. Die Frau aus St. Aegyd am Neuwalde konnte von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend eine 92-Jährige aus einer brennenden Wohnung in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) gerettet. Die Flammen waren laut FF von einem Ofen ausgegangen. Ein Einheimischer bemerkte den Feuerschein in der Wohnung im Ortsteil Eisenwerk und wählte den Notruf. Die Pensionistin stand laut Polizei im ersten Stock am Küchenfenster und schrie um Hilfe. Sie wurde mithilfe eines Rettungstuchs ins Freie gebracht. Der Brand wurde rasch gelöscht.

93-Jährige ins Spital gebracht

Die 92-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert, teilte die Polizei mit. Das Feuer dürfte laut Erhebungen des Bezirksbrandermittlers durch Funkenflug beim Ein- bzw. Nachheizen eines Holzofens in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus entstanden sein. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.