Brand im Bezirk Baden forderte Schwerverletzten

Ein Brand in Neuhaus im Bezirk Baden (Niederösterreich) hat am Montagnachmittag einen Schwerverletzten (75) gefordert.

Er hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in seinem Haus Nitroverdünnung verwendet, um Holz besser anzünden zu können. Der Mann wurde in das Landesklinikum Baden eingeliefert.

Haus im Bezirk Baden brannte

Laut Polizei hatte eine Stichflamme den um den Ofen angesammelten Unrat samt der Dose Nitroverdünnung und in der Folge das gesamte Haus in Brand gesetzt. Dem 75-Jährigen gelang nur mehr die Flucht in das Untergeschoß. Eine Autofahrerin sah Flammen aufsteigen, alarmierte Feuerwehr und Rettung und rettete den Mann aus dem Objekt.