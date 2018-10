Brand gelöscht und Schlange gerettet: Wochenendeinsätze der Feuerwehr

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf. Auslöser war ein Brand in Büroräumlichkeiten.

Die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf wurde am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Büroräumlichkeiten gerufen. Kurzfristig versperrte der Rauch jegliche Sicht. Jedoch konnte das Einsatzteam in kürzester Zeit die Fenster öffnen und den Brand auf einem Schreibtisch löschen. Mit zwei Druckbelüftern konnten schließlich die giftigen Rauchgase aus dem Gebäude beseitigt werden.