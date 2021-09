Brand auf Firmengelände in Wieselburg

In einer Halle auf dem Gelände eines Großbetriebes in Wieselburg im Mostviertel ist am Sonntagvormittag ein Brand ausgebrochen.

Eine Maschine war nach Angaben von Philipp Pflügl vom Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs in Flammen gestanden. Die Situation war am frühen Nachmittag bereits wieder unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Ausgerückt waren mehr als 140 Mitglieder von neun Wehren, auch Rettung und Polizei waren an Ort und Stelle.

Rauchsäule über Wieselburg

Gegen Mittag war eine Rauchsäule weithin sichtbar gewesen. "Mehrere Atemschutztrupps waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz", sagte Pflügl zur APA. Nachdem die Flammen beseitigt worden waren, wurde das Objekt mittels Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Außerdem wurde die Halle mittels Druckbelüftung rauchfrei gemacht. Mit einem Ende der Nachlöscharbeiten wurde von Pflügl "am späten Nachmittag" gerechnet.