Boys' Day sucht Kooperationspartner für 8. November

Am 8. November öffnen Pflege- und Erziehungseinrichtungen ihre Türen für junge Burschen.

Beim Boy’s Day am 8. November will das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Rollenklischees ein Ende setzen. Österreichische Institutionen werden noch als Kooperationspartner gesucht.

Mit dem Boy’s Day versucht das Bundesministerium weiter gegen Klischees vorzugehen. Bildungs- und Berufswahl sind oft von Stereotypen geprägt, obwohl sie als individueller Prozess gesehen werden. Heuer will der Boy’s Day der geschlechtsspezifischen Segregation am Arbeitsmarkt ganz bewusst entgegenwirken. Bei dem schulübergreifendem Pilotprojekt “Burschen bauen Bildung” kommt das Aufbauspiel “Minecraft” zum Einsatz.

In dem digitalen Raum können Burschen die Rolle des Kindergärtners einnehmen. Dabei entwickeln sie Kindergartenkonzepte der Zukunft. Der Gaming-Ansatz soll dazu beitragen, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie ihre Freizeit verbringen. Burschen und Mädchen bekommen die Aufgabe, gemeinsam einen Bildungscampus zu entwerfen. Dabei nehmen die Burschen die Rolle der Kindergartenpädagogen ein und die Mädchen die der Volksschullehrerinnen. Später müssen sich die Jugendlichen austauschen und sollen dabei Artikulieren, Verhandeln und Durchsetzen von Zielen üben. Beim Hauptevent in Wien soll das Projekt mittels Video schließlich vorgestellt werden.

Noch immer viele “Männer-Berufe”

Zwei Drittel der beschäftigten Männer sind in Österreich in traditionellen “Männer-Berufen” tätig. Die Kluft zwischen den traditionellen Berufszweigen hat bisher wenig Änderungen gezeigt. Der Boy’s Day will mit den Veranstaltungen zu einer Änderung beitragen.