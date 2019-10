Boys' Day in Österreich: Männer in Sozialberufen im Mittelpunkt

Am 14. November findet der 12. Boys' Day statt. Der Fokus liegt heuer auf Männer, die in Sozialberufen tätig sind.

Österreich: Männerquote bei Tagesvätern und Hebammen niedrig

In Österreich gibt es kaum Tagesväter oder männliche Hebammen. Auch bei Lehrkräften in Volksschulen oder bei Pflegekräften im Gesundheitsbereich sind die Männerquoten niedrig. Aktuelle Forschungsergebnisse des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) zeigen, dass in Österreich bis zum Jahr 2030 rund 24.000 Pflegekräfte zusätzlich benötigt werden. Der jährliche Boys' Day, der vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumetenschutz veranstaltet wird, soll auch Männer für diese Berufssparten begeistern. So soll auch das männliche Rollenbild weiterentwickelt werden.