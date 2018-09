Boxen: Fight Night am 13. Oktober in Wiener Erste Bank Arena

European Games 2019 dann in Minsk

“Nach meinem Comeback hat mich das Feuer wieder vollends gepackt”, erklärte der ehemalige EU-Champion Nader. “Meine Motivation ist so hoch wie nie zuvor.” Hinsichtlich der – freilich steinigen – Olympia-Qualifikation für Tokio ist der erste Ankerpunkt für Österreichs Boxer die EU-Meisterschaft am 8. November in Valladolid in Spanien. Wer dort erfolgreich ist, kann für die European Games 2019 in Minsk und damit die erste direkte Qualifikationsmöglichkeit nominiert werden.

(APA/Red)