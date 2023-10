Vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche setzt sich Österreich erneut für eine zügige Integration der Westbalkanstaaten in die EU ein.

Bosnien: Schallenberg fordert EU-Beitrittsgespräche bis Jahresende

In der Europäischen Union habe der "Appetit für Erweiterung" in den vergangenen 20 Jahren abgenommen. Gleichzeitig hätten einige Westbalkan-Staaten nur geringen politischen Willen gezeigt, dringende EU-Reformen auch umzusetzen. Die Forderungen der drei Chefdiplomaten decken sich weitgehend mit jenen, die Schallenberg vergangene Woche bereits zusammen mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vorgelegt hatte. In einem Brief und einem sogenannten Non-Paper an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sowie Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi hatten sie konkrete Vorschläge dazu unterbreitet. Die Erweiterung steht ganz oben auf der Agenda des informellen EU-Gipfels am Freitag im spanischen Granada.