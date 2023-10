"Bo(o)te der Hoffnung": Kunstaktion am Wiener Karlsplatz

Am Freitagvormittag haben UNHCR und Caritas anlässlich des "Langen Tags der Flucht" gemeinsam mit Freiwilligen in Wien ein neun Meter langes Boot aus Papier gefaltet.

Die Kunstaktion fand unter der Leitung des Künstlers Frank Bölter statt und soll ein Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen sein, die sich unter verheerenden Umständen auf die Flucht über das Mittelmeer begeben. Anschließend ließ man das Boot mit Bölter an Bord im Teich vor der Karlskirche zu Wasser.

Kunstaktion am Wiener Karlsplatz zum "Langen Tags der Flucht"

Gemeinsam mit Freiwilligen und geflüchteten Menschen wurde bei der Kunstaktion am Karlsplatz ein übergroßes silbernes Papierboot gebastelt, das Hoffnung geben soll. Neben dem riesigen Boot wurden auch zahlreiche "Bo(o)te der Hoffnung" mit hoffnungsvollen Botschaften beschriftet und um den Teich platziert. Am "Langen Tag der Flucht" solle es vor allem darum gehen, in den Dialog mit anderen zu treten, etwas Neues zu lernen und einen neuen Zugang zum Thema Flucht zu lernen.