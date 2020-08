Boom bei den Wiener Linien: Deutlich mehr Bewerbungen und Neueinstellungen

Bereits in den vergangenen Jahren wurde bei den Wiener Linien ein Anstieg an Bewerbungen bemerkt. Die Coronakrise hat nun einen weiteren Ansturm auf Wiener-Linien-Jobs ausgelöst.

Rund 15.000 Bewerbungen sind bei den Wiener Linien gelandet, ein Anstieg von über 3.000 Bewerbungen im Vergleichszeitraum vom Vorjahr. Vor allem zum Fahrdienst bei U-Bahn und Bim, sowie zu Jobs in den Werkstätten gab es viele Anfragen. „Die Wiener Linien sind nicht nur Klimaschützer Nummer Eins, sondern auch ein zentraler Wirtschaftsmotor der Stadt. Mit den zahlreichen Ausbauplänen und Greener-Linien-Projekten gibt es auch in Zukunft jede Menge zu tun. So sichern die Wiener Linien tausende Jobs in unterschiedlichen Bereichen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.