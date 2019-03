Bonnie Tyler gastiert am 25. Mai in der Wiener Stadthalle

Die britische Sängerin Bonnie Tyler bringt nicht nur ein neues Album heraus, sie gastiert auch in Wien. Am 25. Mai in der Wiener Stadthalle ist es soweit.

Bonnie Tyler am 25. Mai in Wien

Am Freitag veröffentlicht Tyler ihr neues Studioalbum “Between The Earth And The Stars”, auf dem sie unter anderem in Duetten mit Rod Stewart, Cliff Richard und Francis Rossi von Status Quo zu hören ist. Ihre Tour startet sie am 28. April in München. Geplant sind mehrere Dutzend Konzerte in ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Staaten. Für die aus Wales stammende Künstlerin ist es auch eine Jubiläumstour, sie steht seit genau 50 Jahren auf der Bühne. In Wien gastiert sie am 25. Mai in der Stadthalle, tags darauf spielt sie in der Helmut List Halle in Graz.