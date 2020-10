Bonita ist insolvent - 75 Filialen in Österreich

Am Mittwoch ist am Handelsgericht Wien offiziell die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens über den deutschen Damenmodehändler Bonita GmbH bekannt gemacht worden. In Österreich gibt es rund 75 Filialen.

Etwaige Gläubiger in Österreich werden mit der Bekanntmachung informiert, dass sie ihre Forderungen anmelden können, teilte der Alpenländische Kreditorenverband am Mittwoch mit.

Nicht alle Bonita-Filialen in Österreich können erhalten bleiben

Das Unternehmen hat mit der Bonita Österreich Handels GmbH mit Sitz in Salzburg zwar eine Niederlassung in Österreich, diese ist aber vorwiegend mit der Vermietung und Verpachtung der heimischen Filialen beschäftigt. Geführt werden die österreichischen Läden vom Stammhaus in Deutschland. Über dieses ist Anfang September ein Insolvenzverfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet worden.

Im Zuge der Sanierung sollen alleine in Deutschland rund 200 Bonita-Niederlassungen geschlossen werden, auch von der Streichung mehrerer Hunderter Stellen war laut Medienberichten die Rede. Parallel dürften auch Gespräche mit potenziellen Investoren laufen. Zuletzt hatte sich herauskristallisiert, dass auch nicht alle Bonita-Filialen in Österreich erhalten werden können.

Die Bonita GmbH ist ein Tochterunternehmen des Hamburger Modekonzerns Tom Tailor Holding SE. Die drohende Zahlungsunfähigkeit hatte auch die Mutter gefährdet und im Juni zu einem Insolvenzantrag der Holding gesorgt. Die zweite Konzerntochter, die operative Tom Tailor GmbH, war aber wegen einer Bund-Länder-Kreditbürgschaft über 100 Millionen Euro nicht betroffen. Die Tom Tailor GmbH wurde aber mittlerweile von der Holding an den chinesischen Fosun-Konzern verkauft.