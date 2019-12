Bonbon-Diebe schlugen Passanten ins Gesicht

Pfefferminzbonbons und Bargeld erbeuteten zwei Jugendliche in der Nacht auf Montag in der Wiener Innenstadt. Das Duo attackierte zwei Personen mit Faustschlägen.

